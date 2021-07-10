6.8 مليار درهم تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمستلزمات الطبية

دبي (الاتحاد)

حققت تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 31% لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 5.3 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير بقيمة 1.4 مليار درهم مقارنةً بتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام 2020، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار درهم.

وسجلت كمية التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 47% لتصل وزنها إلى 48.6 ألف طن مقابل 33 ألف طن في الربع الأول من العام 2020.

وقالت نسيم المهيري، مدير أول قسم الدراسات والاحصاء في جمارك دبي: «تحرص الدائرة على وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق دون تأخير لضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية، وخصوصاً في الظروف الحالية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كوفيد 19، حيث تصاعد الطلب على هذه المنتجات، ولذلك نواكب في جمارك دبي هذه التطورات من خلال الحرص على سلامة شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم العمل على تخليص هذه الشحنات بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي».

وأضافت: «نعمل على رصد الزيادة المستمرة في تجارة دبي بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر إعداد الإحصائيات الحديثة التي تدعم حركة التجارة بالدواء، من خلال تزويد المجتمع بالبيانات الإحصائية المتكاملة حول مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتصاعد الطلب عليها في ظل الظروف الحالية، وذلك بهدف تمكين الشركات والتجار من معرفة الاحتياجات الفعلية من الدواء والمستلزمات الطبية وتأمينها باستمرار للمحافظة على حالة الاستقرار الصحي التي تميز مجتمعنا، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة في مستوى الرعاية الصحية للأفراد، عبر توفير كافة مستلزمات المعالجة والاستشفاء وبالكميات التي تطلبها المؤسسات الصحية مع المحافظة على مستوى جودة وسلامة الدواء والمستلزمات الطبية التي تضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الاستقرار الصحي في مجتمعنا».

وأوضحت أن دقة البيانات الإحصائية التي تصدرها الدائرة حول تجارة الدواء والمستلزمات الطبية تظهر مدى التقدم الذي تحققه دبي على صعيد التجارة بالأدوية والدور الاستراتيجي للإمارة في هذ التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتم تطبيق أفضل معايير المحافظة على سلامة وجودة الدواء والمستلزمات الطبية لضمان وصوله إلى الأفراد عبر العالم وتلبية احتياجاتهم المتصاعدة من الأدوية للمحافظة على صحتهم.