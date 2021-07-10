88 مليار دولار مكاسب البورصات العربية الشهر الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 1.93 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2021، ليصل إلى نحو 469.34 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021. كما سجل المؤشر أعلى قيمة له خلال عام 2021 خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو مع اقترابه من مستوى 470 نقطة بنهاية تداولات يوم 27 يونيو 2021.

وحافظت مؤشرات غالبية البورصات العربية خلال شهر يونيو على منحنى أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ نهاية عام 2020، لتحافظ بذلك على مكاسبها المحققة على أساس شهري خلال عام 2021. جاء ذلك بما يعكس استمرار التحسن المُسجل في مؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى انتهاء غالبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية من الإعلان عن نتائج الأعمال ربع السنوية عن الربع الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها، علاوة على تحسن نشاط التداولات في غالبية الأسواق المالية العربية، لاسيما فيما يتعلق بالتداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والرعاية الصحية والتقنية. كما كان لتحسن أسعار النفط العالمية ومواصلة تحسن أداء الأسواق المالية العالمية أثر إيجابي على أداء البورصات العربية بشكل عام خلال شهر يونيو 2021. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، بسبب تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، كما كان للصافي السالب المسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق، أثر على تراجع مؤشرات الأداء في تلك البورصات.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات عشر بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يونيو 2021، جاء في مقدمتها بورصة مسقط التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 5.47 في المائة. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من أبوظبي والسعودية والبحرين ارتفاعاً بنسب بلغت 3.95 و4.10 و4.22 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من الكويت والدار البيضاء وعمّان وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1.27 و2.91 في المائة. كما شهدت بورصتا دبي والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من نصف في المائة. في المقابل، شهد مؤشر أداء أربع بورصات كل من قطر ومصر وتونس ودمشق تراجعاً في نهاية شهر يونيو 2021 بنسب تراوحت بين 0.16 و3.94 في المائة على التوالي.

على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر يونيو 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة التداولات للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 57.83 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية مايو 2021.