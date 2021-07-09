%76 حصة المواطنين من تداولات «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية، من الحفاظ على جزء مهم من مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، بدعم من المستثمرين الأجانب الذين استمروا في «التجميع»، والسيولة المرتفعة، رغم عمليات جني الأرباح التي شهدتها التداولات في آخر جلستين من الأسبوع.

وحظي السوق بمقدار مرتفع من السيولة بدعم التداولات التي نفذها المواطنون الذين هيمنوا على 76% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسات الخمس البالغة 6.17 مليار درهم.

ورغم أن المستثمرين المواطنين والشركات والصناديق المحلية كانت أكثر نشاطاً في التداولات إلا أن حصيلة التداول في الجلسات الخمس أظهرت توجه الأجانب لمزيد من الشراء ودعم محافظهم الاستثمارية بعدد أكبر من الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حيث أظهرت بيانات السوق أن نتيجة تداولات الأجانب سجلت حصيلة إيجابية بلغت قيمتها 167 مليون درهم صافي شراء.

توزعت على 112 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الأجانب من غير العرب، و 40 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الخليجيين و 15 مليون درهم صافي شراء أيضاً للمستثمرين العرب.

ومع أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلستان الأخيرتان قلصت من مكاسب القيمة السوقية، إلا أن القيمة السوقية للشركات المدرجة حافظت على مكاسب قيمتها 35 مليار درهم حققتها خلال الأسبوع الماضي، رغم الارتفاع القياسي الذي سجله السوق خلال الأسبوعين السابقين.

ويشكل دور صناع السوق عامل استقرار مهم وثقة كبيرة للمستثمرين، كما يزيد عمق السوق ويرفع مستويات السيولة، ما يطمئن المحافظ الاستثمارية والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، ويشجعهم على التوسع في الاستحواذ على الأسهم، دون قلق من إمكانية تسييلها عند الطلب.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 1.216 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.181 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار 25 شركة مدرجة بالسوق خلال الأسبوع مقارنة مع 21 شركة انخفضت أسعار أسهمها، فيما ظلت أسعار 32 شركة مستقرة دون تغيير.

ولذا فقد أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6963.2 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.93% مقارنة مع إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق عند مستوى 6900 نقطة تقريباً.

وشهدت التداولات خلال الأسبوع إبرام 24869 صفقة تم من خلالها تداول 844 مليون سهم.

وهيمنت على التداولات 4 شركات رئيسية، حيث استحوذت الشركة العالمية القابضة على 1.66 مليار درهم من قيمة التداولات خلال الأسبوع، تلتها شركة بنك أبوظبي الأول بقيمة تداولات بلغت 1.434 مليار درهم، ثم الدار العقارية بقيمة 1.114 مليار درهم، وتلتها التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 710 ملايين درهم.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول الإجمالية خلال الجلسات الخمس نحو 734 مليون درهم، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند 384 مليار درهم بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 388 مليار درهم في الأسبوع الأسبق بانخفاض قدره 4 مليارات درهم تقريبا، فيما أغلق المؤشر العام عند مستوى 2780 نقطة.

وسجلت تداولات المستثمرين الأجانب محصلة بيع بقيمة 60 مليون درهم تقريبا، كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين نحو 39 مليون درهم صافي بيع.