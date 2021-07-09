«إنجي سوليوشنز» تحصل على اعتماد «تنظيم الكهرباء بدبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي عن منح اعتماد المكتب لشركة «إنجي سوليوشنز»، التابعة لمجموعة إنجي الفرنسية للطاقة، والتي توفر خدمات الطاقة منخفضة الكربون، والحلول المبتكرة لإدارة المرافق المتكاملة، بموجب برنامج إدارة الطاقة في المباني، وبذلك تكون أول شركة في دبي تحصل على هذا الاعتماد.

وبهذه المناسبة، هنأ معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، شركة «إنجي سوليوشنز» لحصولها على أول اعتماد ضمن برنامج إدارة الطاقة في المباني.

وقال معاليه: «يهدف برنامج إدارة الطاقة في المباني الذي يديره مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى رفع جودة إدارة الطاقة في المباني، بما ينسجم مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ أسس التنمية المستدامة في الإمارة، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إلى جانب استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وأشار معالي الطاير إلى أن المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالإضافة إلى هذا البرنامج، تهدف مجتمعة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة لاسيما في المباني التي تستهلك حوالي 70% من الكهرباء، وتمثل الطاقة والمياه أكبر عنصر منفرد في تكاليف تشغيل المبنى، لذا سيسهم البرنامج في توفير 440 جيجاوات ساعة في الكهرباء سنوياً بحلول عام 2030، ويسمح للشركات من مختلف أنحاء العالم بدخول أسواق الطاقة والمياه في الإمارة، بما يسهم في تحويل دبي إلى وجهة استثمار رائدة عالمياً في هذا المجال، ومنصة مبتكرة في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال الاستفادة من الخبرات، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع الطاقة والمياه، والرائدة في مجال إدارة وكفاءة الطاقة.

من جهته قال مصطفى اليوسف، عضو مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي ورئيس مجلس برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، متحدثًا في الحفل الذي حصلت فيه شركة «إنجي سوليوشنز» على شهادة الاعتماد: «لتحقيق الاعتماد، يخضع المتقدمون لعملية تقييم صارمة تشمل زيارات ميدانية، ولذلك، فإننا على ثقة من أن برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني قادر على تحديد ومكافأة أفضل الممارسات. كما نشجع شركات إدارة الطاقة الأخرى على التقدم بطلباتها للحصول على الاعتماد».

ومن جانبه، قال بارت هولسترز، المدير العام لشركة «إنجي سوليوشينز» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يشرفنا أن نكون أول شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اعتمادها بموجب برنامج إدارة الطاقة في المباني في دبي. ويؤكد هذا الإنجاز، إلى جانب الاعتماد الذي حصلت عليه الشركة منذ فترة طويلة ضمن شركات خدمات الطاقة (اسكو)، التزامنا بالاستثمار المحلي من خلال تقديم خبرات إدارة الطاقة المدعومة بالحلول القائمة على تكنولوجيا وبيانات الطاقة».