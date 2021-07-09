الين على أعتاب أكبر ارتفاع أسبوعي في 2021

لندن (رويترز)

تراجع الين الياباني أمس إذ فقدت دوامة هبوط في عوائد الخزانة الأميركية قوة الدفع، لكنه يتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ بداية العام في ظل مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفعت السندات هذا الأسبوع فيما نزلت عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 20 نقطة أساس لأدنى مستوى منذ فبراير، بينما تلقت الأسهم ضربة في أنحاء العالم في ظل تنامي المخاوف من أن سلالة دلتا السريعة الانتشار من كوفيد-19 قد تخرج انتعاشا، يظهر بالفعل علامات على الضعف، عن مساره.

وبينما تراجعت العملات التي تُعتبر ملاذاً آمناً، بما في ذلك الين والفرنك السويسري 0.2 بالمئة مقابل الدولار في أوائل تعاملات لندن، فإن الين يمضي على مسار الارتفاع 0.9 بالمئة في الأسبوع، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل نوفمبر 2020.

وعوض مؤشر الدولار قدراً من النزول الذي سجله الخميس البالغ 0.36 بالمئة، ليرتفع بأقل من 0.1 بالمئة إلى 92.454.

ويوم الأربعاء، صعد المؤشر إلى قمة ثلاثة أشهر عند 92.844.

وتظل المعنويات بصفة عامة يعتريها الضعف بفعل قفزة في الإصابات بفيروس كورونا عالمياً في ظل تشديد أكبر على أوامر البقاء في المنازل في سيدني أكثر المدن ازدحاماً بالسكان في أستراليا. كما شهدت بريطانيا ارتفاعاً في الإصابات.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.74175 دولار أميركي بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ بداية العام عند 0.7410 دولار. ويوم الخميس، تراجعت العملة الأسترالية 0.7 بالمئة.

وخسر الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.69365 دولار أميركي، ونزل إلى مستوى متدن عند 0.6923 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر. وهوت العملة النيوزيلندية أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتمسك اليورو بمعظم قفزة نسبتها 0.45 بالمئة سجلها الليلة الماضية، لينزل أقل من 0.1 بالمئة إلى 1.18355 دولار.