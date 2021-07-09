الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة أمس، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلالة «دلتا » سريعة الانتشار من كوفيد-19، وانخفاض في عوائد الخزانة الأميركية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، ليصعد 0.9 بالمئة في الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بينما ارتفع الدولار الأميركي 0.1 بالمئة صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، ما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي «لم يتحقق بعد بصفة عامة»، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ما دفع الذهب للتراجع سبعة بالمئة في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2809.18 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.88 دولار، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.