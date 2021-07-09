ارتفاع فائض الميزان التجاري في الدنمارك

كوبنهاجن (د ب أ)

ذكر مكتب الإحصاء في الدنمارك أمس، أن فائض الميزان التجاري في البلاد ارتفع في مايو الماضي.

وزاد إجمالي فائض الميزان التجاري في الدنمارك إلى 12 مليار كرونة (1.91 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 9 مليارات كرونة في أبريل.

وزادت الصادرات في مايو بنسبة شهرية بلغت 2.3 بالمئة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفع فائض الميزان التجاري للبضائع في مايو إلى 8.2 مليار كرونة، مقابل 7.9 مليار كرون في أبريل، حيث زادت صادرات البضائع بنسبة 0.7 بالمئة، وارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة.

وزاد فائض تجارة الخدمات إلى 3.8 مليار كرونة في مايو، مقابل 1.1 مليار كرونة في الشهر السابق عليه، حيث زادت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة، وتراجعت الواردات بنسبة 1.5 بالمئة.

وارتفع فائض الحساب الجاري في الدنمارك إلى 14.6 مليار كرونة في مايو مقابل 13.7 مليار كرونة في أبريل.