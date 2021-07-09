«الياه سات» تعلن سعر الطرح النهائي لأسهمها

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وتحديد حجم الطرح والسعر النهائي للطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم للسهم الواحد.

وبلغ عدد أسهم الطرح 975,908,106 سهماً ("حجم الطرح النهائي")، تمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، حيث شهد طلباً قوياً من قبل الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين) والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (في إطار الطرح المخصص للأفراد في الإمارات).

واستخدم جهاز الإمارات للاستثمار حقوقه بأولوية الاكتتاب لنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وتمّ تخصيص هذه النسبة للجهاز بالكامل قبل بدء التخصيص للمكتتبين.

ومع تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم، من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة الياه سات عند الإدراج إلى 6.7 مليار درهم تقريباً.

ووفر هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول وخدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظلّ شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع ("المساهم البائع")، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، مساهماً رئيسياً (مالك حصة أغلبية) في شركة "الياه سات" بعد الإدراج، حيث ستمتلك نسبة تبلغ حوالي 60% من إجمالي أسهم "الياه سات".

ومن المتوقع أن يبدأ إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 14 يوليو 2021 تحت الرمز "YAHSAT" ورمز التعريف الدولي "AEA007501017".

اهتمام واسع من المستثمرين

ويمثل هذا الطرح عدداً من الإنجازات المهمة للشركة ومبادلة بما فيها:

· يعدّ طرح شركة "الياه سات" ذو أهمية استراتيجية لمبادلة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

· لاقى الطرح اهتماماً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين المؤسساتيين العالميين، مما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين الذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين الأفراد محلياً

· يمهّد هذا الطرح الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل.

· تمّت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف على شريحة المستثمرين المؤهلين عند سعر 2.75 درهم للسهم.

· يعدّ هذا الاكتتاب الأول لشركة تابعة واكبتها مبادلة منذ البداية مما يخلق منصةً جديدةً لتحقيق المزيد من القيمة

· تحتفظ مبادلة بحصة تبلغ حوالي 60٪ من أسهم الشركة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مساعي الشركة لتحقيق مزيد من النمو.

النمو والتوسع

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: "نحن سعداء جداً بالإقبال الواسع على أسهمنا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فهذه شهادةٌ نفخر بها على الجهود الدؤوبة التي بذلها فريقنا والتي أثمرت عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي لشركتنا على مرّ السنين. وأودّ أيضاً أن أؤكد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية توقعات المستثمرين وتجاوزها بينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنمو وتوسيع حضورنا العالمي، وابتكار وتقديم أحدث التقنيات المتطورة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي المتزايد على حلول وخدمات الاتصالات الفضائية الموثوقة عبر الأقمار الصناعية".

مديرو ومنسقو الاكتتاب

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول؛ وميريل لينش إنترناشيونال؛ ومورجان ستانلي وشركاه؛ وإنترناشيونال بي إل سي، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري؛ والمجموعة المالية هيرمس الإمارات؛ وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.

يذكر أن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أقرت بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.

150 دولة عبر خمس قارات

تجدر الإشارة إلى أن شركة الياه سات تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.