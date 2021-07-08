4 خدمات في «اقتصادية عجمان» تحصد تصنيف 5 نجوم

عجمان (وام)

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على تصنيف 5 نجوم في أربع خدمات رئيسة معتمدة ضمن مشروع نظام النجوم الذي أطلقته دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان عام 2020، حيث يهدف المشروع إلى تقييم الخدمات الحكومية التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية في الإمارة. ونالت تصنيف الخمس نجوم خدمة حجز الأسماء التجارية وخدمة تجديد الرخص وخدمة إصدار التصاريح وخدمة إصدار الشهادات ما يبين حرص الدائرة على تطبيق رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية في التحول الرقمي وريادتها في هذا المجال.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.. إن حصول الدائرة على تقييم 5 نجوم لخدماتها الرقمية التي تُقدم للمتعاملين يعتبرُ إنجازاً يكلل جهود ومساعي الدائرة نحو تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة.