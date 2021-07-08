فائدة المبادلة على الدرهم تتراوح بين 2.34 إلى 2.42%

أبوظبي (وام)

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن سعر فائدة المبادلة على الدرهم لأجل 10 سنوات تراوح بين 2.34 إلى 2.42% خلال الربع الأول من العام 2021.

وبحسب المعايير المالية فإن مبادلات أسعار الفائدة عبارة عن تبادل أسعار فائدة متغيرة بمعدلات فائدة ثابتة على مبلغ محدد مرتبط بسعر فائدة، وغالباً ما يكون سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «الليبور».

وتعد سوق المبادلات بمثابة المرآة العاكسة لنسب العوائد على الأوراق المالية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يساهم قانون الدين العام في الدولة الذي صدر في وقت سابق في زيادة فاعلية هذا النوع من الأسواق المالية بالعملة المحلية في الإمارات.

ووصلت نسبة فائدة المبادلة على الدرهم 1.88% في الأسبوع الأخير من العام 2020 قبل أن تصل إلى 2.42% وهو مستوى الذروة في الأسبوع الأول من شهر مارس من العام 2021 ثم الاستقرار بعد ذلك عند 2.34% في الأسبوع الأخير من الربع الأول من العام ذاته.

وتظهر أرقام المصرف المركزي أن الفرق بين سعر الفائدة على الدرهم لأجل 10 سنوات مقابل سعر الفائدة على الدولار شهد تراجعاً من 95 نقطة أساس في نهاية عام 2020 إلى 67 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من 2021.