سفير تشيلي يطلع على خطط «كهرباء ومياه دبي»

دبي (الاتحاد)

التقى معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خورخي دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.

وأكد معالي الطاير خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات التشيلية من القطاعين العام والخاص في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية وإجراء المقارنات المعيارية بين الهيئة والمؤسسات التشيلية.

واستعرض الطاير المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

وتطرّق معاليه لمشاركة الهيئة في إكسبو 2020 دبي كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لافتاً إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تنظيم أفضل دورة في تاريخ إكسبو.

وأوضح معاليه أن الهيئة لديها توجه واضح بالنسبة لقطاع الطاقة في دبي يتمثل في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

من جانبه ثمن سفير جمهورية تشيلي جهود الهيئة وما تقدمه من فرص استثمارية تتيح تعزيز فرص التعاون المشترك بين بلاده ودولة الإمارات.