الدرهم يرتفع بقوة مقابل اليورو والاسترليني

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل مجموعة من العملات الدولية خلال الشهر الماضي، أهمها اليورو والجنيه الاسترليني عالمياً والروبية الهندية والبيزو الفلبيني والدينار السوداني إقليمياً، وفقاً لأسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وسجل الدرهم ارتفاعاً مهماً مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، حيث ارتفع سعر الصرف إلى 4.345 درهم لكل يورو وفقاً لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس، مقابل 4.5 درهم لكل يورو مطلع شهر يونيو 2021، وهو ما يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو أيضاً، نتيجة الارتباط بين الدرهم والدولار.

ويستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.6725 درهم لكل دولار دون تغيير منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يعتبر ربط سعر صرف الدرهم مقابل الدولار أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار السياسة النقدية للدولة، وزادت جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار ورؤوس الأموال الدولية التي تبحث عن أسواق آمنة ومستقرة للاستثمار.

وخلال الشهر الماضي ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل العملات التي ترتبط باليورو أو التي ترتبط بسلة عملات، إذ أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساهمت في دعم سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.

ويحظى الدرهم الإماراتي بثقة عالية نتيجة قوة الاقتصاد الوطني والملاءة المالية العالية للقطاع المصرفي والحكومة، وارتفاع الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، التي بلغت نحو 400 مليار درهم (109 مليارات دولار أميركي) بنهاية أبريل 2021 وهو مستوى من الاحتياطيات يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بأكثر من 100 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه.

كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الاسترليني بنحو 2.4% خلال الشهر الماضي، ليستقر عند 5.08 درهم للجنيه الاسترليني أمس، مقارنة مع 5.20 درهم في مطلع يونيو2021.

وفي مقابل عملات البلدان الرئيسية للتحويلات المالية من الدولة، ارتفع الدرهم مقابل الروبية الهندية بنسبة 2.23% ليبلغ 0.0493 درهم للروبية الهندية مقابل سعر صرف كان يبلغ 0.0504 درهم للروبية الهندية مطلع يونيو الماضي.

وأما مقابل الروبية الباكستانية، فقد ظل سعر الدرهم ثابتاً دون تغيير عند مستوى 0.023 درهم للروبية الباكستانية خلال الشهر الماضي.

وارتفع الدرهم مقابل البيزو الفلبيني بنحو 2.7% خلال الشهر الماضي، ليبلغ 0.075 درهم لكل بيزو فلبيني، مقارنة مع سعر صرف كان يبلغ 0.077 درهم لكل بيزو فلبيني مطلع يونيو 2021.

وفيما ظل مستقراً دون تغيير يذكر مقابل الجنيه المصري عند سعر 0.234 درهم لكل جنيه مصري، فقد ارتفع الدرهم مقابل الدينار السوداني بنسبة 4.9% منذ مطلع شهر يونيو 2021، حيث كان يبلغ سعر الصرف 0.0086 درهم لكل دينار سوداني ليصل إلى 0.0082 درهم مقابل الدينار السوداني، وفقاً لأسعار أمس.