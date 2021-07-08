دبي للمشاريع الناشئة تنظم جولة للشركات الهندية ذات النمو المتسارع

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال وبالتعاون مع مكتب غرفة دبي التمثيلي في الهند، عن تنظيمها الدورة الثانية لجولتها الافتراضية التقنية الخاصة بمجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإماراتي الهندي واستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع في هذا المجال.

وتهدف الجولة الافتراضية، التي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، إلى مساعدة الشركات ذات النمو المتسارع للحصول على التدريب والمعرفة والمشاركة في الندوات الافتراضية الخاصة، والتعرف على أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عرض مشاريعهم التجارية على المستثمرين وشركاء الأعمال، والمشاركة في لقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة دبي.

وتهدف الجولة كذلك إلى تعريف المشاركين ببيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي وبيئة ريادة الأعمال في إمارة دبي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للوصول للاستفادة من برنامج «دبي للمشاريع الناشئة» الخاص بدعم الشركات ذات النمو السريع، والحصول على الدعم من مكاتب غرفة دبي التمثيلية الخارجية في مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون رؤى قيمة من قادة وصناع الأعمال الذين سينضمون إلى سلسلة من الندوات الافتراضية التي تناقش فرص السوق والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على قطاع البيع بالتجزئة.

وعلى هامش استعداداتها لإطلاق الجولة الافتراضية، ستنظم «دبي للمشاريع الناشئة» سلسلة من الندوات الإلكترونية التي ستجمع مؤسسي تكنولوجيا البيع بالتجزئة والمستثمرين وحاضنات الأعمال لمناقشة أبرز الفرص والاتجاهات في مجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة. وتم مؤخراً تنظيم أول ندوة لهذه السلسلة بعنوان «سلسلة توريد البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية متعددة القنوات»، والذي تم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة عمل سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة «آي إم سي» الهندية.