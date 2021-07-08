5.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1266 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 628.89 مليون درهم و1164 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 59 رهونات أراضي بقيمة 360.69 مليون درهم و283 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 256 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 238 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 97 هبة بقيمة 983.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 875 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 44 مليون درهم.