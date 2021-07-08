مصر تباشر تنفيذ مجمع بتروكيماويات بـ7.5 مليار دولار

القاهرة (وام) بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع بريندان بكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأميركية، المشروع القومي المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول المصري و"بكتل" لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7,5 مليار دولار. ووجه الرئيس المصري - خلال لقاء جمعه مع بكتل بالقاهرة - بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصة في مجالي الطاقة والنقل، على خلفية خبراتها العريضة وفي ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم، فضلا عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من أعلى مستوى في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرصاً واعدة داخل مصر لنجاح أي استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.