اضطراب في أسواق العملات العالية المخاطر

نيويورك (رويترز) - تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في أواخر الجلسة السابقة، متأثرا بشكل رئيس بارتفاع اليورو بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا.

واستمر ضعف الدولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلافا للمتوقع الأسبوع الماضي، في مؤشر على أن تعافي سوق العمل من جائحة كوفيد-19 ما زال متذبذبا.

وقال خوان بيريز كبير متداولي العملة لدى تيمبوس عن البيانات «إنها مؤشر على أنه إذا ظلت هذه الأرقام غير مبهرة، أو أننا لا نتحرك صوب التوظيف الكامل، فإن هذا يترك أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المجال للتعامل مع الأمر ببساطة وعدم التفكير بالضرورة في جدول زمني لتقليص» التحفيز.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو الذي نُشر أمس الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي «لم يتحقق بعد بصفة عامة»، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.5 بالمئة إلى 92.25 مقارنة مع مستوى إغلاقه أمس الأربعاء، حين لامس 92.844 للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل.

وارتفع اليورو مقابل معظم العملات إذ تخارج المستثمرون من المراكز العالية المخاطر في أسواق العملات في عملية واسعة قامت بها بعض صناديق التحوط لتقليص مراكزها.

وتمسكت العملة الأوروبية الموحدة بمكاسب حققتها في وقت سابق في أعقاب تحديد البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم اليوم الخميس.

وصعد اليورو 0.64 بالمئة مقابل الدولار والعملة البريطانية إلى 1.1866 دولار و86.11 بنس على الترتيب.

ونزل الدولار الأسترالي 0.67 بالمئة إلى 0.7433 دولار أميركي، ليلامس أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.99 بالمئة إلى 0.69475 دولار أميركي.