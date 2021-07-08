مصر: تأشيرة سياحة إلكترونية لـ 74 جنسية

دبي (الاتحاد) في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ مطلع يوليو 2020، لافتة إلى أن هذا التحديث سوف يسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارات السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولاراً للسفرة الواحدة أو 60 دولاراً للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

وتوقعت أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://www.visa2egypt.gov.eg/

21.07.08_Egypt new E-visa rules_Eng.docx



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