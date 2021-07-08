هبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين سجلتا تراجعا حادا الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الوقود.

وهبطت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو إلى 445.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، ويزيد على توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين أيضا تراجعا حادا بلغ 6.1 مليون برميل، متجاوزة التوقعات في استطلاع لرويترز لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقال توني هيدريك محلل سوق الطاقة في سي.إتش.إس هيدجينج "التقرير متفائل... كل التقديرات التي كانت تشير إلى أن الطلب على البنزين كان قويا ثبتت صحتها، مما أدى إلى سحب حاد من المخزونات".

وارتفعت أسعار النفط بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة وتخلصت من خسائر تكبدتها في وقت سابق.

وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك الخام بمصافي التكرير هبط 184 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل إلى 138.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 171 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 558 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 614 ألف برميل الأسبوع الماضي.

