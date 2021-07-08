صعود اليورو والين وسط تخلي مستثمرين عن المخاطرة

لندن (رويترز) - ارتفع اليورو اليوم الخميس، بينما يتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر زيادة يومية هذا العام، مع تخلي مستثمرين عن مراكز تنطوي على مخاطرة في أسواق العملات.

وتمسكت العملة الموحدة بمكاسب مبكرة حققتها بعدما وضع البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم اليوم الخميس وتبنى دورا في مكافحة تغير المناخ بعد مراجعة لإستراتيجية كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق.

ورغم ارتفاع الدولار في البداية خلال التعاملات المبكرة في لندن، قفز اليورو مع تسارع وتيرة عمليات البيع.

ومقابل الدولار، صعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1838 دولار، في حين زاد 0.6 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 85.98 بنس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7420 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر. وقفز الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 0.8 بالمئة إلى 109.8، متجها نحو تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد منذ أوائل نوفمبر 2020.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 بالمئة إلى 92.54 من يوم الأربعاء، عندما لامس 92.844 للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل.