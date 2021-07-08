36 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع على مزيد من المؤشرات الإيجابية، وذلك رغم حالة التباين التي سيطرت على إغلاقات مؤشراتها العامة، وعززت القيمة السوقية من ربحيتها، بعدما حققت مكاسب بقيمة 36 مليار درهم في 5 جلسات. وجاء الأداء الجيد للأسواق وسط استمرار تدفق السيولة من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية والأفراد، مما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال 5 جلسات إلى نحو 7 مليارات درهم، وذلك وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن الأسواق. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1% تقريباً خلال الأسبوع، مغلقاً عند مستوى 6963 نقطة، في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2780 نقطة. وواصل سهما الشركة العالمية القابضة المغلق عند 126.3 درهم وألفا أبوظبي عند 20.66 درهم نشاطهما خلال الأسبوع، الأمر الذي عزز من مكاسب الأسواق المالية بشكل عام وسوق العاصمة بشكل خاص. وفي سوق دبي المالي أغلق سهم إعمار عند 4.03 درهم وسهم أمان عند 1.01 درهم، في حين أقفل سهم مصرف عجمان عند 77 فلساً. ومن المتوقع، وفقاً لمعطيات التحليل الفني، أن تواصل الأسواق المالية نشاطها خلال الأيام القادمة.