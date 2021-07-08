طيران الإمارات تستأنف خدمة موريشيوس

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة موريشيوس برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 15 يوليو الجاري، وذلك مع إعادة تلك الدولة فتح حدودها تدريجياً أمام السياحة الدولية. كما ستعيد الناقلة تشغيل طائرتها الإيرباص A380 إلى موريشيوس اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل لتلبية الطلب. وأصبح بإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمتاع بعطلة مريحة وآمنة في عدد من المنتجعات المعتمدة بخصوص «كوفيد-19» في الجزيرة. وتعمل رحلات طيران الإمارات إلى موريشيوس يومي الخميس والسبت اعتباراً من 15 يوليو، بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 1 أغسطس، ستعيد الناقلة تشغيل طائراتها الإيرباص A380 على هذا الخط. وسوق تغادر الرحلة «ئي كيه 701» دبي في الساعة 2:35 صباحاً لتصل إلى موريشيوس في الساعة 9:10 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 704»، فسوف تغادر موريشيوس يومي الجمعة والأحد في الساعة 11:10 ليلاً، وتصل إلى دبي الساعة في الساعة 5:45 صباح اليوم التالي (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس). والحجز متاح حالياً على رحلات موريشيوس على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات. وتعد موريشيوس، بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية وطبيعتها الخلابة، واحدة من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات، وتجذب المسافرين من الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بوجهات أخرى في المحيط الهندي، حيث تسيّر 28 رحلة أسبوعياً إلى المالديف وسبع رحلات أسبوعياً إلى سيشيل.