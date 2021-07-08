الذهب يصعد مع نزول الدولار وعوائد السندات

لندن (رويترز) - قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد سندات الخزانة الأميركية مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1814.70 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك «النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى».

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 بالمئة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2827.80 دولار.