«إيني» توقع اتفاقاً لإنتاج الهيدروجين في مصر

القاهرة (رويترز) - قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في بيان اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين للدولة لتقويم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر.

تأتي الخطوة في إطار تحول إيني الكبير الذي بدأ العام الماضي للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز.

ومن المقرر أن تجري المجموعات دراسة في مشروعات مشتركة لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون.

وستحلل المراجعة أيضا الاستهلاك المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير.

