ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5 بالمئة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من السنة المالية 2020-2021.

وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى أبريل من 23.4 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات 34 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام.