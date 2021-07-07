إنجاز %84.52 من المرحلة الرابعة لمحطة إنتاج الكهرباء بالعوير

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 84.52% من مشروع المرحلة الرابعة بقدرة 829 ميجاوات من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير/المحطة H/ باستثمارات إجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم. وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة سترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة لتصل إلى 2,825 ميجاوات ضمن ظروف مناخية وحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، متوقعة أن يبدأ تشغيل المشروع على مراحل خلال الربع الثاني من العام المقبل. وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المشروع يعد من المشاريع المهمة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 12.900 ميجاوات.