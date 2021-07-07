«أبوظبي للجودة والمطابقة» يعتمد أدلة ومعايير فنية محدثة

أبوظبي (وام)

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اجتماع اللجنة الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثاني لعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد. ترأس الاجتماع المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بالإنابة- رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية، من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها 36 عضواً يمثلون 22 جهة. وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد الإصدار المحدث من دليل أبوظبي للإنارة والذي تم إعداده من قبل بلدية مدينة أبوظبي التي ترأست فريق عمل يضم خبراء عدد من الجهات المعنية بالإمارة، ويستهدف الدليل تطبيق أفضل وأحدث الممارسات في قطاع الإنارة بناء على المعايير العالمية. ومن المتوقع أن يسهم الإصدار المحدث من دليل أبوظبي للإنارة في توفير مستويات مناسبة من الإنارة في الأماكن العامة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتضمن سلامتهم، وبما ينعكس إيجاباً في توفير الطاقة وحماية الموارد المتاحة، بالإضافة إلى ضمان تقليل الطاقة المستخدمة والانبعاثات الكربونية وتكلفة التشغيل والصيانة والطاقة. وتم اعتماد الإصدار المحدث من دليل الهندسة الجيوتقنية، الذي تم إعداده من قبل فريق عمل تترأسه بلدية مدينة أبوظبي وبمشاركة خبراء عدد من الجهات في إمارة أبوظبي. وتم تحديث الممارسات المتعلقة بجودة شبكة الطرق العامة لمستخدمي الطرق وإجراءات مراجعة واعتماد التصاميم وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في توفير السلامة والأمان لمستخدمي الطرق في الإمارة، ويستهدف الإصدار المحدث من دليل الهندسة الجيوتقنية تقليل أعداد الحوادث والقضاء على مخاطر تسوية وانهيار الأساسات. وتم استعراض واعتماد دليل الممارسة الفنية للعاملين لدى المتعاقدين مع المنشآت الصحية، حيث تم إعداد الدليل من خلال دائرة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف الدليل إلى حماية العاملين لدى المنشآت التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات العاملة في القطاع الصحي من مخاطر انتشار العدوى ضمن المنشآت الصحية، ويتضمن الدليل المخاطر المتعلقة بتفشي الأمراض المعدية والإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحد من انتشار العدوى، ومن المتوقع أن يساهم الدليل إلى رفع كفاءة بيئة العمل في القطاع الصحي ويدعم التشريعات المحلية والاتحادية من خلال العمل على التحكم بالعدوى ومنع انتشارها. واستعرض الاجتماع في نهاية أعماله، أهم مستجدات المشاريع الحالية القائمة ضمن خطة المشاريع التشغيلية لعام 2021 التي يتم تنفيذها من قبل المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.