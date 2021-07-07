مبادرة «حوار شباب المصرف المركزي» تحفز الشباب على تبني الابتكارات المالية

أبوظبي (وام)

افتتح معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، النسخة الثانية من مبادرة «حوار شباب المصرف المركزي»، التي تستهدف تمكين الشباب وتحفيزهم على تبني الابتكار والتكنولوجيا، وتوظيفها لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للخمسين عاماً المقبلة. تضمنت النسخة الثانية من حوار الشباب كلمة لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، تحدث فيها عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تقدم اقتصاد الدولة.

وشارك في جلسات النقاش كبار موظفي المصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للبلوك تشين. كما ناقش المتحدثون التوجهات التي تسهم في تشكيل القطاع المالي والمصرفي، مثل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التنظيمية، وتقنيات البلوك تشين، وكيفية مساهمة هذه التقنيات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يثري فكر الشباب ويعدهم لقيادة القطاع في المستقبل.

وقال محافظ المصرف المركزي خلال كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات أرست على مدار الخمسين عاماً الماضية دعائم نمو مسيرتها وازدهارها، تجسيداً لرؤية قيادتها الرشيدة وتطلعات شعبها، مؤكداً سعي المصرف المركزي إلى تمكين شباب الإمارات للمشاركة بشكل فاعل في مسيرة الدولة التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة، ودعمه بروح مبتكرة وفهم قوي لتقنيات المستقبل.

وأكد معاليه إدراك المصرف المركزي أهمية توعية جيل الغد بدوره في تحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وتطبيق التكنولوجيا المالية في بلوغ هذه الرؤية، معرباً عن فخرهم بتنظيم النسخة الثانية من مبادرة «حوار الشباب»، وثقتهم في قدرة مجلس شباب المصرف المركزي على مواصلة تمثيل وتوسيع آفاق الجيل المقبل من صناع التغيير. ويهدف الحوار إلى تطوير شباب المصرف المركزي في مختلف المجالات ذات الصلة، وتزويدهم بالمعلومات والمعرفة لاكتسابهم الخبرة اللازمة التي تمكّنهم من رسم مستقبل القطاع المصرفي والمالي.