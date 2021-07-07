«إشراق» تستلم شهادة إنجاز البناء الخاصة بـ «مارينا رايز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إشراق للاستثمار عن حصولها على شهادة إنجاز البناء من بلدية أبوظبي لمشروعها»مارينا رايز«، مما يمهد الطريق لتسليم وحدات المشروع السكنية والتجارية. وسيكون»مارينا رايز«أول مشروع تطويري يساهم في الأرباح المستقبلية للشركة.

يقع برج»مارينا رايز«على الجانب الغربي من جزيرة الريم، وهو مبنى متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية وتجارية. ويبلغ طول البرج 110 أمتار، كما يتكون من طابقين سفليين (لمواقف السيارات)، وطابقَيْ منصّة (للمتاجر والمواقف)، و24 طابقاً سكنياً يضم 233 وحدة سكنية، ومواقف تتسع ل 271 سيارة. كما يضم 84 شقة استوديو، و116 شقة بغرفة نوم واحدة، و27 شقة بغرفتي نوم، و6 شقق بثلاث غرف نوم، فضلاً عن وحدتي بنتهاوس تضمان 3 و4 غرف نوم.

و قال أجيت جوشي، العضو المنتدب لمجلس إدارة»إشراق«:»يسعدنا أن نستكمل الأعمال الإنشائية لمشروعنا التطويري الأول ‹مارينا رايز› ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات الكثيرة التي خلفتها جائحة ‹كوفيد - 19›. وإذ يكشف المشروع مدى التميز الفني لفريقنا، فإنه سيشكل أيضاً خطوة مهمة نحو تحقيق الدخل من محفظة أراضينا وتحسين أرباحنا».