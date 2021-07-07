توقع تراجع إنتاج النفط الأميركي في 2021

نيويورك (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 210 آلاف برميل يوميا في 2021 إلى 11.10 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 230 ألف برميل يوميا. وأضافت الوكالة الحكومية أنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى بمقدار 1.52 مليون برميل يوميا إلى 19.64 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع تقديراتها السابقة لزيادة قدرها 1.49 مليون برميل يوميا.