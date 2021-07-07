التضخم في روسيا يتسارع إلى 6.5%

موسكو (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي في روسيا ارتفع في يونيو بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2016، وهو ما يقدم حجة قوية للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر لكبح نمو أسعار المستهلكين. وقالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 6.5 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 6.0 في المئة في مايو.

وجاءت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين فوق متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا زيادة قدرها 6.3 في المئة. وعلى أساس شهري بلغ التضخم 0.7 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي سجله في مايو. ومن المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5.5 بالمئة في اجتماعه في 23 يوليو، بينما يسعى جاهدا لكبح التضخم السنوي الذي قفز في نوفمبر فوق المستوى الذي يستهدفه، والبالغ أربعة بالمئة ولا يظهر علامات تذكر على التباطؤ.