الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تعافي السلع الأولية

لندن (رويترز) - ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تعافي الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية من انخفاضات حادة في الجلسة السابقة بينما أبقى تراجع عوائد السندات على الدعم لأسهم شركات التكنولوجيا العالية القيمة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8 بالمئة، بعد يوم من ارتداده على ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط قلق بشأن الاقتصاد العالمي أدى إلى صعود سوق السندات ودفع عوائد السندات الأميركية وفي منطقة اليورو للانخفاض.

وواصلت عوائد السندات التراجع اليوم الأربعاء مما دفع أسهم شركات التكنولوجيا للصعود بنسبة واحد في المئة وأسهم البنوك للتراجع 0.2 بالمئة.

وقدمت ساب، شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في أوروبا، أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600 مع صعود أسهمها 3.5 بالمئة وساعدت في تسجيل المؤشر داكس الألماني أفضل جلسة له في سبعة أسابيع ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة.

وساعد ارتفاع أسعار النحاس وخام الحديد في صعود أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.3 بالمئة بعد هبوطها 2.5 بالمئة في جلسة الثلاثاء.

وتضررت أسهم شركات النفط والغاز من تراجع أسعار الخام.

وجاء قطاع السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشره 1.5 بالمئة بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في إنهاء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

