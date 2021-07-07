رئيس «اقتصادية بالشارقة»: نجحنا في تحقيق أداء اقتصادي متوازن

الشارقة (وام) أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم تقريرها السنوي لعام 2020 الذي تضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى محلياً وإقليمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة الرامية نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة.

محفزات اقتصادية

وقال إن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2020 بأداء اقتصادي متوازن ومستدام حيث قدمت الشارقة محفزات اقتصادية على مرحلتين وصلت في مجموعها إلى نحو المليار درهم في محاولة لتعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأوضح أن الدائرة مستمرة في العمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات المواطنة في الجامعات.

المسيرة الاقتصادية

من جانبها، قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الإطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة. ولفتت إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

الاستدامة في زمن التحديات

وأكدت شما النعيمي نائب رئيس قسم التخطيط الاقتصادي مدير مشروع التقرير أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الافتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص. ولفتت إلى أن التقرير السنوي العاشر الذي حمل عنوان «الاستدامة في زمن التحديات» يضم سبعة محاور رئيسة تغطي كافة الجوانب التي تتبناها الدائرة وتعمل وتعنى بها حيث جاء المحور الأول بعنوان استمرارية العمل في زمن الجائحة وجاء المحور الثاني بعنوان تخطيط اقتصادي مستمر ومستدام وتحدث المحور الثالث عن التخطيط الاستراتيجي وجودة الأداء فيما جاء المحور الرابع ليؤكد على أداء استثنائي في الرقمنة والتكنولوجيا وفي المحور الخامس جاء دعم حقوق المستهلك والمستثمر معاً وتناول المحور السادس الشراكات الاستراتيجية الراسخة وصولاً إلى المحور السابع والذي حمل عنوان كوادر مهنية طموحة.