بعد السيارات.. الطائرة الكهربائية في الأجواء قريباً

من المقرر أن تحلّق الطائرة الكهربائية بالكامل، «روح الابتكار»، في السماء للمرة الأولى في الأسابيع المقبلة، بسرعة مستهدفة تبلغ 480 كيلومتراً في الساعة.

وتم بناء الطائرة بواسطة برنامج أكسيل ACCEL، وهو اختصار لمفهوم "تسريع كهربة الطيران" ويتضمن المشروع شركاء رئيسيين من بينهم شركة ياسا (YASA) المنتجة للمحرك الكهربائي ووحدة التحكم، وشركة إلكتروفلايت (Electroflight) الناشئة. ويتم توفير نصف تمويل المشروع من قبل معهد تكنولوجيا الفضاء (ATI)، بالشراكة مع إدارة الطاقة التجارية والاستراتيجية الصناعية (BEIS) وهيئة الابتكار البريطانية (Innovate UK). ويواصل فريق أكسيل ابتكاراته مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة وغيرها من الإرشادات الصحية الأخرى.

وقالت شركة رولز رويس في بيان إن هذا المشروع المثير للاهتمام سيكون خاليا من انبعاثات الكربون ولدعم هذا الابتكار الرائد ستقدم جاكوار لاند روفر سيارات جاكوار آي-بيس (I-PACE) الكهربائية بالكامل والخالية من الانبعاثات الكربونية كمركبات سحب ودعم.

وتتميز طائرة روح الابتكار بنظام دفع كهربائي يوفر طاقة تزيد على 500 حصان مع حزمة بطاريات الأكثر كثافة في الطاقة على الإطلاق تم تجميعها لطائرة حيث توفر طاقة كافية لتزويد 250 منزلا بالوقود أو السفر من لندن إلى باريس بشحنة واحدة. وتستخدم سيارة آي-بيس محركين كهربائيين بإجمالي 394 حصانا مع طاقة يتم توفيرها بواسطة بطارية ليثيوم أيون متطورة بقدرة 90 كيلو واط في الساعة تتميز بوجود 432 خلية جيبية. ومن قبيل الصدفة، يمكن لسيارة آي-بيس أن تقطع نحو 292 ميلاً (WLTP) بشحنة واحدة - وهي بالضبط المسافة البرية من لندن إلى باريس.