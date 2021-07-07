«ناسداك» إلى مستوى غير مسبوق

نيويورك (رويترز) - سجل المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت مستوى مرتفعا غير مسبوق جديدا عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلا فيها، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك لمركزي الأميركي) من اجتماع حزيران لاستقاء مؤشرات بشأن مسار دعم السياسة في المستقبل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.80 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 34604.17 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 7.47 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4351.01 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 89.78 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 14753.42 نقطة.

