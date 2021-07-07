«الدار» تبيع جميع فلل «ذا ديونز»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية اليوم، عن بيع جميع الفلل في أحدث مشاريعها على جزيرة السعديات «ذا ديونز» في «السعديات ريزيرف» والبالغ عددها 83 فيلا. وشهد المشروع إقبالاً لافتاً من العملاء الذين رغبوا بالاستفادة من تصميمات الفلل العصرية الحديثة، إلى جانب الموقع المتميز للمشروع في قلب جزيرة السعديات. وأتيحت إمكانية الشراء في المشروع لجميع الجنسيات، حيث مثّل المشترون 14 جنسية مختلفة، علماً بأن المواطنين اشتروا نحو 67% من الفلل المعروضة. بالإضافة إلى ذلك، فان نصف المشترين جدد يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، في حين استحوذت السيدات على 25% من مبيعات المشروع.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يعد الطلب المرتفع الذي شهده مشروع 'ذا ديونز' شهادةً قوية على متانة السوق العقاري في أبوظبي. ولطالما شكّل المشروع المناسب، المتواجد في موقع استراتيجي، والمُطور من قبل شركة رائدة وموثوقة فرصة استثمارية مجزية، حيث إن مشروع 'ذا ديونز' يجمع كافة هذه العوامل. وبما أن نصف المشترون جدد يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، يسرنا أن نرحب بهذه الفئة الجديدة، كما أننا نرحب بجميع بالمستثمرين الذين يثقون بجودة مشاريعنا ومجتمعاتنا المصممة لتلبية احتياجاتهم».

وصُمم المخطط الرئيسي لمشروع السعديات ريزيرف لتعزيز أسلوب الحياة الاجتماعية النابضة بالحياة، وعند استكماله سيوفر للمقيمين مجموعة متنوعة من المساحات المفتوحة والحدائق وبرك السباحة والمناطق الرياضية. كما سيحتوي المشروع على مركز مجتمعي ومساحات خارجية ذات تصميم مميز للتنزه والتجمعات العائلية وتعزيز الترابط الاجتماعي. ويمكن للسكان أيضاً الاستفادة من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي ستربط كافة مناطق المشروع.