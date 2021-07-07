«الإمارات للعطلات» تطلق خدمة جديدة للمسافرين

دبي (الاتحاد) - أطلقت الإمارات للعطلات، التابعة لطيران الإمارت، خدمة جديدة لعملائها القادمين والمغادرين يجعل تجاربهم في مطار دبي الدولي أكثر سهولة وسلاسة. وسوف يستمتع العملاء بخدمة سريعة وآمنة تقلل مدة انتظارهم في المطار، وتعطيهم مزيداً من الخصوصية وراحة البال للاستمتاع بتجربتهم في دبي. ويستفيد عملاء الإمارات للعطلات من خدمة «إيربورت إيز»Airport Ease ابتداءً من 499 درهماً لشخصين مع 4 حقائب كحد أقصى. ويشمل العرض خدمة الاستقبال والمساعدة قبل الوصول إلى كاونترات مراقبة جوازات السفر وأولوية إجراءات الوصول، بالإضافة إلى خدمة سيارة مع سائق باستخدام سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة للوصول إلى الفندق أو المنزل. وتتولى الإمارات للعطلات استلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي. وتوفر خدمة «إيربورت إيز بلاسAirport Ease+» تجربة وصول ومغادرة راقية ابتداءً من 1199 درهماً. ويشمل العرض، المتوفر لشخصين مع 4 حقائب كحد أقصى، خدمة الاستقبال والمساعدة وأولوية إجراءات الجوازات والأمن وخدمة السيارة مع سائق باستخدام سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة من وإلى المطار واستلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي. كما يمكن للمغادرين دخول صالة «مرحبا» في مطار دبي الدولي وتناول المأكولات والمشروبات مجاناً والاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» وخدمات أخرى قبل الإقلاع.