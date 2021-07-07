«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى وجهة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلات جوية إلى أحدث وجهاتها الجديدة، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 29 وجهة.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات «ويز إير أبوظبي» إلى باكو عاصمة أذربيجان بدءاً من 14 أغسطس 2021.

أذربيجان مدرجة حاليا في قائمة الدول الخضراء في أبوظبي مما يعني أنه لن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند الوصول أو عند العودة إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تسير «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى باكو بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة.

توفر ويز إير أبوظبي من خلال هذه الوجهة الجديدة إلى العاصمة الأذربيجانية فرصة أخرى للمسافرين لاستكشاف وجهات مذهلة من أبوظبي أو إعادة الاتصال بالأصدقاء والعائلة.

وتقع باكو على ساحل بحر قزوين الخلاب، وبفضل موقعها الاستراتيجي جنوب البلاد، تتربع على مفترق طرق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، كما تزخر بالعراقة التاريخية والهندسة المعمارية الاستثنائية وغيرها من الوجهات الترفيهية التي تجعلها محط أنظار أمام المسافرين الراغبين باستكشاف وجهات جديدة والتعرف على ثقافات متنوعة.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام للشركة «نضيف مرة أخرى وجهة جديدة ومثيرة لشبكة مساراتنا، إذ تعتبر باكو مدينة فريدة وملتقى لعدة حضارات وثقافات، كما تقدم طيف واسع من الخيارات التي تلبي مختلف الأذواق، من الضيافة إلى التاريخ العريق والمأكولات والمشروبات وغيرها الكثير. ومع بدء تخفيف قيود السفر عالمياً، سنواصل دورنا في توفير المزيد من خيارات السفر لأولئك الذين يرغبون في السفر».

ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط «ويز إير أبوظبي» بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة تقديم أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

كما طبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.