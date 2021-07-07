«إياتا»: الطلب العالمي على السفر يتراجع 63%

لندن (رويترز) - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن طلب الركاب على السفر جوا ما زال يعتريه الضعف مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، فيما تكشف الأرقام أن الطلب منخفض 63 بالمئة في مايو 2021 مقارنة مع الشهر نفسه قبل عامين.

وأضاف إياتا أن السفر الدولي متأثر بفعل القيود الجارية على نحو أكثر بكثير من السفر داخل الأسواق المحلية مثل الصين وروسيا.

ودعا ويلي والش المدير العام لـ«إياتا» الحكومات إلى التنسيق فيما بينها على نحو أفضل لمساندة تعافي قطاع الطيران.

وقال والش في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء «نرى تباينا واسعا في متطلبات أمور مثل اختبار كورونا...من الواضح أن هذا يسبب ارتباكا كبيرا في أذهان المستهلكين».