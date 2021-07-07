موانئ دبي توقع عقد تأجير مع «بتروكيم الشرق الأوسط»

دبي (الاتحاد) وقعت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات عقدًا مع شركة «بتروكيم الشرق الأوسط»، لتطوير محطة كيماويات على الرصيف رقم (7)، بجوار الرصيف المخصص مع المواد الكيماوية في ميناء جبل علي. وستستثمر الشركة بموجب الاتفاقية من 80 إلى 90 مليون دولار أميركي، مقابل عقد تأجير لمدة 30 عامًا، توسع من خلاله نطاق أعمالها في المنطقة.

وقع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ويوغيش ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروكيم الشرق الأوسط»، بحضور عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: «على مدار السنوات الماضية، اعتُبرت دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام الوجهة المفضلة للشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات. ورغم التقلبات الكثيرة التي شهدها السوق جراء تداعيات الجائحة، إلا أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي للكيماويات ارتفع بنسبة 1.5 في المائة خلال 2020، مقارنة بتراجع عالمي قدره 2.6 في المائة. وتؤكد هذه النسب المرونة التي يتمتع بها قطاع البتروكيماويات والإمكانات الهائلة التي نمتلكها.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة بحلول الربع الثالث من عام 2023، وستوفر المواد الكيماوية الخام بكميات كبيرة للصناعات التقليدية والجديدة التي سيتم تأسيسها في دولة الإمارات، وستوفر المحطة سعة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مكعّب لتخزين المنتجات المختلفة، كما سيتم تزويدها بوحدات للتقطير والمعالجة. ومن المتوقع أن تساهم سنويًا بما يزيد على 200 مليون دولار أميركي من حجم التجارة الجديدة من وإلى دبي وبالتالي المساهمة في تطوير الجسور التجارية التي أطلقتها موانئ دبي العالمية لزيادة حجم التجارة الخارجية لدبي إلى 2 تريليون درهم.

من جهته، قال يوغيش ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروكيم الشرق الأوسط»، قائلاً:»منذ تأسيس «بتروكيم الشرق الأوسط» في جافزا، ساهمت بيئة الأعمال المثالية في نمو حجم أعمال الشركة، حيث تتجاوزت مبيعاتنا السنوية حاليًا 2.5 مليار درهم. ومع انطلاق هذا المشروع الجديد، فإننا نتوقع تحقيق مكاسب قصيرة وطويلة الأمد تتراوح بين 10-15 في المائة من استثماراتنا. وقد أسهمت محطتنا المتطورة في ميناء جبل علي في تعزيز حجم الأعمال لدى عملائنا، إضافة إلى تمكيننا من تقديم خدمات لوجستية سريعة ومنتجات ذات جودة مرتفعة حسب الطلب.