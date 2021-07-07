«المارية المحلي» يطلق خدماته بعد موافقة «المركزي»

أبوظبي (وام) حصل بنك المارية المحلي على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي معلناً بذلك عن انطلاقه في تقديم خدمات مصرفية عبر تطبيقاته الذكية.

وقال طارق المسعود، رئيس مجلس إدارة البنك: نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ثقتهم بجهودنا الهادفة لدعم المجتمع ومنحنا الترخيص المصرفي اللازم لبنك المارية المحلي، وذلك تماشياً مع مبادرات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة الرامية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى الأفراد في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. رؤيتنا هي خدمة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين أصحاب المشروعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتلبية جميع احتياجاتهم المالية والاجتماعية.

واجهة تطبيق بنك «المارية المحلي»



ومن جانبه قال محمد وسيم، الرئيس التنفيذي للبنك: «نحن مقبلون على القيام بخطوة طموحة للغاية من شأنها تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، علاوة على المنصة الرقمية المتكاملة تماماً التي تشكل جوهر ثقافتنا المؤسسية الديناميكية وتقنيات التكنولوجيا الذكية لدى بنك المارية. وتعد الميزة الفريدة التي نطرحها للمجتمع هي إتاحة الفرصة لتحقيق مفهوم الابتكار التعاوني، حيث سنقوم بتقييم رغبات عملائنا عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لدينا، وسنعمل على تطويرها بشكل ابداعي وتحقيقها لتلبية احتياجات عملائنا».

وأضاف أنه عند فتح حساب لدى بنك المارية المحلي، ستتاح الفرصة للعميل للقيام بالمساهمة في تطوير التطبيق والمنتجات والخدمات التابعة له وذلك من خلال تقديم الاقتراحات والملاحظات في المكان المخصص لها، ووفقاً لهذه الملاحظات، سيقوم البنك بإطلاق عدداً من المنتجات والمزايا لتتضمنها الإصدارات المستقبلية للتطبيق.

ومن جهته، قال حميد العطار، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: «تتمثل استراتيجيتنا الأساسية في تقديم خدمات مميزة لا مثيل لها من خلال تطبيق البنك الذكي عبر الهاتف المتحرك حيث يستطيع عملائنا من الأفراد فتح حساباتهم في خطوات سهلة بأقل من خمس دقائق. وكذلك يطبق الأمر على عملائنا من الشركات الذين يمكنهم فتح حسابات عبر التطبيق الرقمي بكل بساطة دون الحاجة لقيام أصحاب العمل للذهاب إلى أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك المارية مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات عبر التطبيق والمنصة الرقمية للبنك ليستفيد بها كافة العملاء وتلبي احتياجات العديد من قطاعات وشرائح المجتمع.. نحن نهدف أيضاً إلى الوصول إلى العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لم تتمكن من الحصول على التمويل المناسب لها من أجل أن يتشارك كافة أطياف المجتمع الاستفادة من الخدمات المصرفية الرئيسية المتاحة عبر استخدام المنصة الرقمية».

وقد أطلق اليوم «بنك المارية» تطبيقه الذكي، حيث يمكن للعملاء الآن البدء في استخدام التطبيق المصمم لفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنك ليصبحوا بذلك شركاء في ثورة الخدمات المصرفية الرقمية وتوجهها الإلكتروني الذكي. كما يمكن للعملاء الآن تحميل التطبيق /Mbank UAE/ من متجر آب ستور لأبل ومتجر جوجل بلاي والتمتع بحساب ذهبي مجاني مدى الحياة بدون حد أدنى للرصيد.