أسعار الذهب تقترب من مستوى الدعم النفسي

لندن (رويترز) - تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون نتائج محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.00 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1799 دولاراً للأوقية. وقال وارن باترسون المحلل لدى آي.إن.جي: «انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضاً بعضاً من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً».

علقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش، والذي قد يلقي مزيداً من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأميركي للتشديد الشهر الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1086.38 دولار.