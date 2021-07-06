الذهب يخترق مستوى 1800 دولار

لندن (رويترز) - اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأميركية وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1795 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 بالمئة 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.

وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2796.90 دولار.