تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات الأميركي

واشنطن (رويترز) - نما نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يونيو، مكبوحا على الأرجح بنقص في العمالة والمواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الثلاثاء إن مؤشره للنشاط خارج قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 60.1 نقطة الشهر الماضي من 64 نقطة في مايو والذي كان أعلى قراءة في تاريخ المؤشر.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 63.5 نقطة.

ويتضرر الاقتصاد الأميركي من نقص في العمالة والمواد الخام بينما يعاد فتحه بعد تعطلات استمرت أكثر من عام ناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وقال المعهد إن مؤشره للتوظيف بقطاع الخدمات هبط إلى 49.3 نقطة في يونيو من 55.3 نقطة في مايو، لكن هناك تفاؤلا حذرا بأن نقص العمالة يبدأ بالانحسار.

وقالت الحكومة الأميركية يوم الجمعة إن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي زاد بمقدار 850 ألف وظيفة في يونيو، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر، بعد زيادة بلغت 583 وظيفة في مايو.

