الصين تكثف الرقابة على الشركات المدرجة في الخارج

بكين (رويترز) - قال مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن الصين ستكثف الإشراف على الشركات الصينية المدرجة في الخارج، وذلك بعد أيام من بدء بكين تحقيقا في مجال أمن الإنترنت يتعلق بشركة ديدي العملاقة لخدمات النقل التشاركي في أعقاب إدراجها بسوق الأسهم الأميركية.

وأضاف المجلس في بيان أنه بموجب الإجراءات الجديدة ستعمل الصين على تحسين تنظيم تدفق وأمن البيانات عبر الحدود وتضييق الخناق على النشاط غير القانوني في سوق الأوراق المالية وفرض عقوبات على إصدار أوراق مالية بأساليب احتيالية والتلاعب في السوق والتداول من الباطن.

وقال مجلس الوزراء إن الصين ستتحقق أيضا من مصادر التمويل للاستثمار في الأوراق المالية وتتحكم في نسب شراء الأسهم بالدين.

وتحول الصين لتكثيف الإشراف على الشركات المدرجة في الخارج خطوة مهمة في حملة شاملة على «اقتصاد المنصات» الهائل الذي كان يتمتع بميزة حرية الحركة عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسهم ديدي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة في التداولات السابقة على الفتح في السوق الأميركية قبيل أول جلسة لتداولها، وذلك بعد أن أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بإزالة تطبيق الشركة من متاجر التطبيقات في البلاد بعد أيام من طرحه العام الأولي في بورصة نيويورك البالغ قيمته 4.4 مليار دولار.