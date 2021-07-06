ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في يونيو إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو.

تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020 بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

