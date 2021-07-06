6 مليارات درهم استثمارات غير العرب بالأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام)

قفز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية إلى نحو 6 مليارات درهم منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 5 يوليو الجاري، وذلك بحسب الأرقام التي وثقتها سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي. وتعد هذه القيمة المسجلة في صافي الاستثمارات الأجنبية الأعلى في الأسواق المالية، مما يعكس مدى الإقبال الكبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من العوائد.

ويعد الأجانب من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية الأكثر نشاطاً من حيث الاستثمار في الأسواق المالية الإماراتية، حيث تجاوز صافي استثماراتهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.9 مليار درهم، علماً بأن ملكية هذه الاستثمارات تتوزع بين المحافظ والصناديق الاستثمارية والأفراد. وتتصدر الأسواق المالية الإماراتية قائمة الأكثر توزيعاً للعوائد على المستثمرين، مقارنة مع بقية الأسواق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يجعلها قبلة مفضلة لجميع المحافظ والصناديق الاستثمارية من مختلف دول العالم.

وكانت الأسواق نشرت في وقت سابق عن تجاوز عدد الجنسيات الأجنبية المستثمرة فيها 97 جنسية مع نهاية النصف الأول من العام 2021. وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الأسواق المالية أن ارتفاع صافي الاستثمار للأجانب غير العرب جاء نتيجة تجاوز إجمالي قيمة تداولاتهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين 61.8 مليار درهم/ 16.8 مليار دولار/ منذ بداية العام وحتى تاريخ 5 يول

وعلى صعيد متصل، أظهر سوق أبوظبي للأوراق المالية تماسكاً خلال جلسة أمس، وذلك رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها شريحة من الأسهم التي سبق لها الارتفاع بقوة خلال الأيام الماضية.

وتواصلت أحجام السيولة عند مستويات جيدة في سوق العاصمة، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 1.22 مليار درهم تقريباً في ختام التعاملات، ما رفع من إجمالي التداولات خلال ثلاث جلسات إلى 3.67 مليار درهم.

ورغم الهدوء الذي سيطر على حركة المؤشر العام المغلق عند مستوى 6984 نقطة، إلا أن بعض الأسهم حققت ارتفاعات قوية، بعدما ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة إلى 126 درهماً وسط تداولات تجاوزت قيمتها 351 مليون درهم. وكان المؤشر العام لسوق العاصمة قد أغلق عند مستوى 6984 نقطة في ختام التعاملات، بعدما نجح مجدداً في اختراق حاجز 7000 نقطة في النصف الأول من عمر الجلسة، لكنه قلص مكاسبه بعد ذلك.

من جانبه، أظهر سهم ألفا أبوظبي قوة كبيرة في مقاومته لعمليات جني الأرباح الجزئية التي تعرض لها بعد مرور الساعة الأولى من عمر الجلسة، ونجح بالإغلاق عند مستوى 20.76 درهم بتداولات بلغت تجاوزت قيمتها 170 مليون درهم. وقفز «سهم أسمنت رأس الخيمة» بالحد الأعلى المسموح به يومياً بالغاً 2.34 درهم، فيما ارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن إلى 3.49 درهم، في حين صعد سهم جلفار إلى 1.76 درهم وسهم قيادة السيارات إلى 16.5 درهم. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 مليون سهم نفذت من خلال 5682 صفقة.