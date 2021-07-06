«دبي العالمي»: لوائح تنظيمية جديدة لحماية الملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن موافقة مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي على إصدار لوائح تنظيمية للملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الفكرية رقم (4) لعام 2019.

ودخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يوم 5 يوليو 2021، ومن شأنها المساهمة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في المركز المالي والارتقاء بإطار العمل التنظيمي فيه، إضافة إلى تعزيز قوانين الملكية الفكرية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع إطار العمل القانوني لمركز دبي المالي العالمي، ومبادئ القانون العام والثوابت التي توفرها القوانين الملزمة في محاكم المركز المالي.

وتوضح لوائح الملكية الفكرية الجديدة سلطات ومهام مفوض الملكية الفكرية في المركز، والإجراءات والاشتراطات المتعلقة بشكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتلقاها، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها أثناء تعامله مع الشكاوى وإصدار التوجيهات ذات الصلة، إضافة إلى المواد القانونية التي ينبغي إدراجها ضمن هذه التوجيهات. وتنص اللوائح أيضاً على تأسيس سجل خبراء يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى، كما أنها تتيح له التعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.