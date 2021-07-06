«إكسبو 2020» يرسخ دبي وجهة عالمية لصناع المحتوى

دبي (الاتحاد)

أكد ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام أن استضافة «إكسبو 2020 دبي» ترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام وصناع المحتوى والمؤثرين، حيث بدأت العديد من المؤسسات والمنصات الإعلامية وشركات الإنتاج بتعزيز حضورها في الإمارة تمهيداً لانطلاق فعاليات أحد أهم الأحداث العالمية بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن حدثاً تاريخياً مثل إكسبو يثبت تفوق دبي في المجالات كافة وتمكنها من إدارة التحديات بكفاءة، كما يؤكد تنافسية صناعات الإعلام والمحتوى التي تعتبر شريكاً أساسياً لنجاح أي حدث بهذا المستوى والأهمية وإيصال تفاصيله إلى الجمهور في شتى أنحاء العالم، مشدداً على أن «دبي تسهل مهام هذه الفرق والمؤسسات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومرافق إنتاج حديثة وآليات عمل حكومية ميسرة وخدمات ذكية».

ماجد السويدي

وأضاف ماجد السويدي أن بيئة الأعمال الإعلامية المتكاملة المتمثلة بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، شهدت خلال الفترة الماضية حركة نشطة من قبل المؤسسات والمواهب على حد سواء بهدف تعزيز الإمكانيات وبناء الشراكات بما يتيح أعلى درجات الجاهزية لتغطية الحدث العالمي بالشكل الأمثل، ونشر رسالة الأمل إلى مختلف أنحاء العالم.

وتضم المدن الثلاث 3000 مؤسسة إعلامية، و34 ألف إعلامي، وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية، وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة، حيث جذبت مدينة دبي للإعلام بعض أكبر الشركات والمؤسسات الإعلامية في العالم إلى دولة الإمارات، بما في ذلك «سي إن إن»، و«بي بي سي»، و«إم بي سي»، و«سي إن بي سي» العربية.