«غرفة أبوظبي»: ارتفاع الطلب يدعم قطاع البناء بالدولة

دبي (الاتحاد)

يحافظ قطاع البناء على قوته ونموه مدعوما بالطلب المتواصل على العقارات بغرض الاستثمار والشراء والاستئجار أو الإقامة بغرض الاستخدام النهائي، بحسب الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقال العامري إن إطلاق مشاريع إسكان المواطنين بالدولة، ومواصلة شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريعها القائمة وإطلاق مشاريع جديدة قد دفع قطاع البناء والتشييد لمزيد من النمو والنشاط، وارتفاع الطلب على صناعات الحجر الصناعي والمنتجات الأسمنتية.

وافتتح العامري المعرض الجديد لشركة ناشيونال ستون للحجر الصناعي في مول مواد البناء في منطقة الورسان 3 في إمارة دبي مؤخراً.