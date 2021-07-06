رأي وتحليل: مشهد الانتعاش

د. يحيي زكريا الشحي

يشهد العالم انتعاشًا اقتصاديًا بعد تعطل شبه كامل لمكوناته نتيجة انتشار وتحول فيروس كورونا. منذ هذا العام استمرت الاتجاهات الداعمة لبعض القوى الاقتصادية المؤثرة عالمياً، كما تراه مناسباً، في إطلاق بوصلة الانتعاش وإحياء قطاعاتها الحيوية ومؤشراتها الشاملة: شيء طبيعي. ومع ذلك، فإن تداعياته قد تدفع إلى نمو التشوهات في المؤشرات الكلية. إذن، هل نحن على طريق الانتعاش الاقتصادي الخالي من الندوب؟

يعد التضخم والبطالة من المؤشرات الكلية التي لها أهمية معيارية وتوجيهية تأخذها السياسات الاقتصادية في الاعتبار. ترفع معدلات التضخم المرتفعة المستويات العامة للأسعار وتؤثر على اتجاهات الاستثمار والاستهلاك ومؤشرات التوظيف والعكس صحيح.

لذلك، بعد الأزمة المالية، وفقا للإحصاءات، هناك استقرار في مستويات التضخم على المستوى العالمي، نتيجة للعولمة كما يفسرها زيادة الانفتاح التجاري وزيادة تدفقات رأس المال والاستثمار وتداخل سلاسل التوريد العالمية. أدى هذا إلى خفض تكاليف الإنتاج، وفرض ضغطًا هبوطيًا على الأسعار. في الوقت نفسه، هناك ارتفاع في البطالة العالمية لا يواكب عمليات دورة الانتعاش الاقتصادي وتضخم منخفض ووفقًا لديناميكيات العلاقة الطردية بينهما (منحنى فيليبس).

وبالتالي، فإن فرضية تشوهات المتغيرات الكلية المذكورة أعلاه من شأنها أن تقوض استدامة الاسترداد لاستعادة الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، على النحو التالي: النفط ومشتقاته عناصر أساسية في عملية الإنتاج وتوليد الطاقة، وأثرها يتداخل مع كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

لذلك، تؤثر التقلبات في أسعارها بشكل مباشر على التغيرات في تكاليف إنتاج السلع الأولية والاستهلاكية. ونتيجة لذلك تتأثر تكاليف الإنتاج بشكل مباشر مما يؤثر على مستوى الأسعار العامة والمؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم. ناهيك عن أن الاستثمارات النفطية بدأت بالفعل في الانخفاض منذ سبع سنوات تماشياً مع متطلبات التخفيف من تغير المناخ.

معدلات البطالة آخذة في الارتفاع ولا يبدو أنها آخذة في الانخفاض في المستقبل المنظور. مدعومة بظاهرة تدني معدل الخصوبة عالمياً دون معدل التعويض. ونتيجة لذلك، يشهد العالم زيادة في عدد كبار السن وانخفاضاً في عدد الأشخاص في سن العمل. من ناحية أخرى، سيؤدي ظهور الآلات والذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية إلى تقويض الوظائف على مستوى العالم لقوى عاملة شابة تتمتع بالمهارات المناسبة فقط.

باختصار، قد تخلق هذه المرحلة من مشهد الانتعاش الاقتصادي ندوبًا تؤثر على مسارات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور ظواهر شبيهة بالكساد التضخمي، كما حدث في الثمانينيات نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وعدم القدرة على ضمان استقرار مستويات التضخم المرغوبة مع ارتفاع معدلات البطالة.

باحث اقتصادي